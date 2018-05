Teller für Salzburg! Rose feiert mit Liegestützen

Red Bull Salzburg ist am Pfingstsonntag nach dem letzten Saisonheimspiel gegen Mattersburg (1:0) zum fünften Mal in Serie als österreichischer Meister geehrt worden. Um 18.50 Uhr nahm Kapitän Alexander Walke in der Red Bull Arena den Meisterteller entgegen. Schon davor hatte es eine kräftige Bierdusche für Erfolgstrainer Marco Rose gegeben.