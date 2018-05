Kneissl nach Erkrankung: Rückkehr mit Überraschung

„Ich biete in der Abteilung gerne das Du an“

Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz, so ist auch sie mit den meisten ihrer weltweit 1200 Mitarbeiter per Du. Gut gelaunt erzählt sie: „Wir sind hier nicht bei Ikea, aber ich biete in der Abteilung gerne das Du an. Wir pflegen im diplomatischen Dienst die respektvolle Nähe. Das klingt dann so: ,Guten Morgen, Herr Botschafter! Wie geht es dir?‘“