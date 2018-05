Reisen statt Unterricht: Schulschwänzer ertappt

Es kommt immer wieder vor, dass Eltern ihre Kinder die Schule schwänzen lassen, um früher in den Urlaub abreisen zu können. Die Polizei in Bayern hat daher vor Pfingsten ein Augenmerk ihrer Kontrollen auf Schulschwänzer gelegt. Die Beamten prüften am Flughafen Allgäu in Memmingen, ob sich Eltern mit schulpflichtigen Kindern schon vor Beginn der Ferien auf den Weg in den Urlaub machten. Dabei stellte sich in mehreren Fällen heraus, dass viele Kinder im schulpflichtigen Alter waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die betroffenen Eltern wurden angezeigt, Geldstrafen von bis zu 1000 Euro drohen.