Nächstes Fiasko! Austria verliert gegen St. Pölten

Je unwahrscheinlicher das Szenario einer Relegation wird, desto besser kommt der SKN St. Pölten in Form. Am Sonntag feierte das Schlusslicht der Bundesliga mit einem 2:0 (1:0) gegen die Wiener Austria den zweiten Sieg nacheinander und den überhaupt erst vierten in dieser Saison. Die auf Platz sieben abgerutschte Austria erlitt die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen.