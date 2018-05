Salzburg knackt mit Last-Minute-Sieg Punkterekord

Dabbur klopfte nach Seitenwechsel aus der Drehung (49.) und per Volley von der Strafraumgrenze (52.) an. Dann sah Wolf völlig zurecht die Rote Karte, nachdem er Salzburg-Leihgabe Masaya Okugawa an der Mittellinie von hinten mit aufgestellter Sohle in die Wade gerutscht war. Auch in numerischer Unterlegenheit versuchten die Salzburger, Druck zu machen - Großchancen blieben bis in die Nachspielzeit aber weitgehend aus.