Hofmann trifft zum Abschied: Rapid fixiert Rang 3!

Schaub verpasst Abschiedstreffer

Nach dem Seitenwechsel agierte Rapid wieder druckvoller und hatte in der 54. Minute Pech, als Schwab einen Freistoß an die Kreuzlatte schlenzte. Fünf Minuten später stellte der Kapitän nach einem Corner per Kopf auf 3:1 und präsentierte beim Torjubel das Trikot von Giorgi Kvilitaia, der am Freitag einen Knöchelbruch erlitten hatte. Schobesberger vergab in der 64. Minute das 4:1 und machte zwei Minuten später Platz für Hofmann, der prompt die Kapitänsschleife übernahm.