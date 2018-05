Sturm feiert 2:0-Sieg gegen die Admira

Jörg Siebenhandl musste schon in der dritten Minute bei einem Toth-Schuss erstmals eingreifen. Fünf Minuten später kam Dominik Starkl mit der Hand zum Abschluss, wieder war der Sturm-Goalie auf dem Posten. Schiedsrichter Gerhard Grobelnik hatte die Aktion übersehen, ein Tor hätte also gezählt. Während die Admiraner vor allem versuchten, spielerisch in den Strafraum zu kommen, setzten die Grazer überwiegend auf weite Pässe. Gefährlich wurden sie einige Male. Ein Edomwonyi-Kopfball ging drüber (10.) und auch ein Volley vom sonst so treffsicheren Deni Alar vom Fünfer verfehlte das Tor (23.).