Camper beim VW Käfer- und Buggytreffen geplündert

Am Morgen Taten bemerkt

In aller Ruhe nahm der Dieb an sich, was er erwischen konnte. Neben offensichtlichen Wertgegenständen auch Schuhe. Erst am Morgen bemerkten die Camper, dass sie ausgeplündert worden waren und meldeten die Taten beim Veranstalter. Als dieser erkannte, dass ein Serientäter am Gelände unterwegs war, holte er sofort die Polizei. Diese bittet jetzt um Zeugenhinweise.