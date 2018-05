Bullen jagen Punkterekord! Alle Spiele jetzt live

Red Bull Salzburg hat mit dem fixierten Meistertitel und dem Einzug ins Europa-League-Halbfinale bereits eine herausragende Saison hingelegt. Dennoch jagen die Mozartstädter noch einen Rekord in der Bundesliga: Gewinnt der Meister das Heimspiel gegen Mattersburg, steht in der vorletzten Runde ein neuer Punkterekord in der Liga fest.