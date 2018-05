Marquez eilt von Sieg zu Sieg - Rossi am Podest

Marc Marquez hat seine Führung in der WM-Wertung der MotoGP weiter ausgebaut. Der Spanier gewann am Sonntag mit seinem Sieg beim Grand Prix von Le Mans zum dritten Mal in Folge. Nach fünf Saisonrennen hat der Honda-Fahrer in der WM nun 36 Punkte Vorsprung auf seinen Landsmann Maverick Vinales. Zweiter in Frankreich wurde der Italiener Danilo Petrucci, Altstar Valentino Rossi wurde Dritter.