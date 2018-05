Wirbel um Luxushaus des spanischen Linken-Chefs

„Wenn sie uns auffordern, zurückzutreten, werden wir zurücktreten“

Nicht nur die politischen Gegner stürzten sich nach Bekanntwerden des Luxuskaufs auf das Thema, auch innerhalb von Podemos gab es massive Kritik. Die Mitglieder von Podemos sollten darüber abstimmen, ob er und seine Frau ihre Spitzenfunktionen in der Partei behalten sollten, kündigte Iglesias am Wochenende an.