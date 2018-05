Wanderin verirrte sich und stürzte fast ab

Eine 51-jährige Deutsche wanderte Samstag Nachmittag vorerst in Begleitung mehrerer Bekannter von der Bergstation der „Marchbachbahn“, Gemeinde Wildschönau, in Richtung der „Anton Graf Hütte“. Im Zuge der Wanderung trennte sich die Deutsche von ihrer Gruppe, um alleine zum Ausgangspunkt zurückzugehen, verlief sich dabei aber. Wegen der starken Gewitterregen kam die völlig durchnässte Wandererin beim Versuch über freies, teils steiles Waldgelände zurück zu gelangen, mehrmals zu Sturz, blieb aber unverletzt. Sie verständigte in der Folge die Leitstelle Tirol und konnte dann durch die Bergrettung Wörgl/Niederau aufgefunden und zurück zu ihren Bekannten gebracht werden.