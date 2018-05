Vulkan Kilauea: Lava zertrümmert Bewohner das Bein

Bewohner: „Rauchverqualmtes Inferno, wie ich es noch nie gesehen habe“

In seinem bislang heftigsten Ausbruch seit Beginn verstärkter Aktivitäten Anfang des Monats hatte der Vulkan am Donnerstag eine bis zu 10.000 Meter hohe Aschewolke in die Luft gespien. Die Vulkanwarte rief Anwohner nach der Eruption auf, sich in Sicherheit zu bringen, der Luftraum in der Umgebung blieb für den Flugverkehr gesperrt. Die Aschewolke war so riesig, dass sie noch in kilometerweiter Entfernung zu sehen war, wie Inselbewohner Kevin Kushel der Nachrichtenagentur AFP schilderte: „Es war ein rauchverqualmtes Inferno, wie ich es noch nie gesehen habe - so stelle ich mir den Vulkanausbruch von Pompeji vor.“