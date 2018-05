Muss Chelseas Conte trotz FA-Cup-Triumph gehen?

Gleichsam stellte Conte klar, dass sich an seinen Standpunkten nichts ändern wird. „Nach zwei Jahren kennt mich der Club. Wenn sie weiter mit mir arbeiten wollen, wissen sie, was sie an mir haben. Ich kann mich nicht ändern“, sagte der ehemalige Juventus-Meistermacher, der nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr auch in seiner zweiten Spielzeit in England einen Titel holen konnte. Chelseas Fans skandierten seinen Namen am Samstag jedenfalls lange und laut.