Süße Reden, tolle Stimmung, wunderschöne Meghan

Cocktail „When Harry Met Meghan“ und Patschen für die Damen

Meghans und Harrys erster Tanz als Ehepaar soll zu Whitney Houstons „I Wanna Dance With Somebody“ gewesen sein. DJ Sam Totolee habe wie schon bei Pippa Middletons Hochzeit für Stimmung gesorgt, für die Party sei ein eigener Cocktails namens „When Harry Met Meghan“ kreiert worden. Auch an die Füße der Damen sei gedacht worden: Nach einem langen Tag in High Heels seien bequeme Patschen zur Verfügung gestellt worden.