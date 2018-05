Rot-weiß-rote Fans in London im Royal-Fieber

„Mein sehnlichster Wunsch wäre es, der Queen einmal persönlich eine Original-Linzertorte übergeben zu dürfen.“ Nun ja, ganz so weit hat es Sonja Kimeswenger (45) am Samstag zwar nicht geschafft, dafür aber erlebte sie die Kutschenfahrt von Harry & Meghan quasi fußfrei - in der ersten Reihe!