Elfer-Aufreger! Bayern hadert mit Schiedsrichter

Zwayer feierte am Samstag seinen 37. Geburtstag. Das Geschenk des DFB: Die Leitung des Pokal-Endspiels - und das auch noch in seiner Heimatstadt Berlin. Mit der Fehlentscheidung sorgte er aber leider für ordentlich Wirbel. „Der Schiedsrichter hat an seinem Geburtstag ein Geschenk verteilt“, brachte es ein verärgerter Sven Ulreich auf den Punkt.