Mädchen (13) am Weg zur Schule von Zug gestreift!

Nur knapp einem Unglück entronnen ist eine 13-Jährige auf dem Schulweg in Neusiedl am See im Burgenland. Als in der Früh im Bahnhof ein Zug einfuhr, wollte sie noch schnell mit einer Freundin über die Gleise laufen. Das Mädchen aus Parndorf stolperte, fiel zu Boden. In letzter Sekunde rappelte es sich auf. Die Lok streifte das Kind „nur“.