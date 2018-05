Pkw-Lenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd

Mit gewagten Manövern ist ein 20 Jahre alter Pkw-Lenker in der Nacht auf Samstag in Vorarlberg vor einer Polizeistreife geflüchtet, als diese ihn zu einer Alkohol- und Drogenkontrolle anhalten wollten. Der Autofahrer stieg aufs Gas, missachtete das Tempolimit sowie rote Ampel - in Götzis konnten die Beamten den Flüchtenden schließlich stellen. Miterlebt hatte die gefährliche Fahrt auch ein zwölfjähriges Mädchen. Als die Polizei zudem eine Gummimaske, eine Schreckschusspistole und ein Messer entdeckte, hatte der 20-Jährige noch weit mehr zu erklären ...