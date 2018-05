Bei Salzburger Bullen geht das große Bangen los

Das Sportliche und mögliche Bestmarken treten Sonntag dennoch klar in den Hintergrund, geht das große Bangen los: Welchen Euro-Helden dürfen die Fans nächste Saison noch auf die Beine schauen? Samassékou, mit 15 Millionen Euro Marktwert teuerster Bullen-Kicker, ist so gut wie weg, landet wohl in Frankreich. Nicht zu halten ist zudem Kroatiens WM-Verteidiger Caleta-Car. Bei Lainer, Haidara, Berisha und Co. können die Bullen zumindest auf fette Angebote warten. Hwang (Südkorea) wird erst die WM vergehen lassen, dann vielleicht bei Dortmund landen. Auch bei Rose ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Von Trainer- wie Klub-Seite.