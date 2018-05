Erpressung: Betreiber von Mugshots.com verhaftet

Sogenannte Mugshots - also Verbrecherfotos, die von der Polizei nach der Festnahme von Straftätern angefertigt werden - sind in den USA gemeinfrei, unterliegen also keinem Urheberrecht und können daher beliebig verwendet oder auch weiterverbreitet werden. Websites wie Mugshots.com, die größte ihrer Art, haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht: Sie sammeln und veröffentlichen die Bilder auf ihren Seiten. Wer an diesem Internet-Pranger nicht öffentlich bloßgestellt werden und sein Foto von der Seite gelöscht haben möchte, muss zahlen.