Ex-Pilot wies schon vor Jahren auf Mängel hin

Während in Kuba nach dem tragischen Flugzeugabsturz mit 110 Toten und drei schwer verletzten Überlebenden eine zweitägige Staatstrauer herrscht, wird immer mehr Kritik am Zustand der fast 40 Jahre alten Boeing 737-200 laut. Ein ehemaliger Pilot der mexikanischen Fluggesellschaft Global Air, die den Passagierjet an die kubanische Gesellschaft Cubana vermietet hatte, sagte, dass er bereits vor Jahren auf schwere Sicherheitsmängel hingewiesen habe. Aufklärung soll nun der gefundene Flugschreiber der Maschine bringen.