Die besten Ziele für einen tollen Sonntagsausflug

#3. Setagayapark

Im 19. Bezirk (Hohe Warte 8) gibt es einen Platz, an dem man sich wie im Urlaub fühlt. Vor allem im Frühling ist der Setagayapark ein Pfilchttermin. Die Grünoase symbolisiert eine japanische Landschaft: Typische Pflanzen, ein Wasserfall, Teich und Teehaus. Neben dem Haupteingang steht ein Steinmonument in das das japanische Wort „Furumon“ eingraviert ist. Übersetzt bedeutet das Paradies - und so fühlt man sich dort auch.