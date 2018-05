USA und China melden Einigung in Handelsstreit

Wirtschaftliche Zusammenarbeit sei für beide Seiten eine „Win-Win-Wahl“, sagte Liu He am Samstag gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, nachdem sich Delegationen der USA und China am Donnerstag und Freitag in der US-Hauptstadt Washington getroffen hatten. China und die USA würden ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Agrar und Finanzen daher fortsetzen.