Betrunkene mit Verkehrshütchen am Kopf ertappt

Alkohol macht Birne hohl! Der Spruch passt zu drei jungen Mühlviertlern, die am Heimweg vom Zeltfest in Katsdorf (OÖ) eine glorreiche Idee hatten: Sie rissen Leitpflöcke und Verkehrsschilder aus. Und weil‘s so lustig war, setzten sie sich Verkehrshütchen auf, die an der Straße standen. Die überführten das Trio dann auch, als die Polizei kam.