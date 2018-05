Traktor verlor Keil, brachte Biker zu Sturz

Ein schlecht gesicherter Unterlegkeil eines Traktor-Gespanns löse in Neukirchen am Walde einen schweren Motorradunfall aus. Ein hinterm Traktor fahrender Biker (57) flog mit seiner Maschine 65 Meter weit in eine Wiese, als ein Ausweichmanöver misslang. Der Zweiradlenker wurde schwer verletzt.