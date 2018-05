Jugendlicher (14) legte in Linz neun Brände

Am helllichten Tag zündelte der Bub bei einem Baum in Linz-Dornach. Die Anrainer konnten das Feuer nicht mehr selbst löschen, die Feuerwehr brachte die Flammen schließlich unter Kontrolle. Die Polizei schenkte dem Vorfall mehr Aufmerksamkeit, weil in der Nacht auch in einer Tiefgarage, bei einem Container und einem Abfallhaufen gezündelt worden war. Schließlich kam man auf die Spur des 14-Jährigen, weil er beim Wegradeln vom Tatort gesehen worden war.