Giro d‘Italia: Froome meldet sich mit Sieg zurück!

Während Froomes Anwälte Gutachten ausarbeiten lassen, um den erhöhten Salbutamol-Wert des Engländers bei der Spanien-Rundfahrt 2017 zu erklären und eine drohende Sperre zu verhindern, zeigte sich der Radprofi am Samstag nach seinem ersten Giro-Etappensieg heuer erstmals nach einem Rennen vollauf zufrieden. „Das ist ein besonderes, ein tolles Gefühl“, erklärte Froome. „Das ist so ein monumentaler Anstieg.“ Er habe im Giro einen schwierigen Start gehabt, das Team hätte ihn aber sehr gut unterstützt, sagte er. „Simon (Yates, Anm.) war so knapp hinter mir, es war eine Erleichterung, zu gewinnen.“