Erzberg: Alles angerichtet für den Weltuntergang

Ernstfall: Haiti, Nepal, New Orleans

Binnen 12 Stunden stehen Einsatztruppen aus ganz Europa in solchen Situationen zur Verfügung, erklärt Helmut Kreuzwirth, Referatsleiter beim steirischen Katastrophenschutz. Ernstfälle gab es zuletzt genug: die Erdbeben auf Haiti oder in Nepal, die Flut in New Orleans oder die jährlichen Waldbrände in Südeuropa.