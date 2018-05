Schweden schießt USA im Halbfinale mit 6:0 vom Eis

Schweden steht so wie im Vorjahr im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale in Kopenhagen gegen die USA klar mit 6:0 (1:0,3:0,2:0) durch. Im Endspiel treffen die Schweden am Sonntag auf die Schweiz, die sensationell Kanada ausschaltete.