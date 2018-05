Akuter Sanierungsbedarf in Grazer Schwimmbädern

Es ist fürwahr nicht so, dass die Stadt Graz in den letzten Jahren kein Geld investiert hätte in die Grazer Bäder. Das Bad Eggenberg wurde komplett neu gebaut - Kostenpunkt: 41 „Mille“. Die Stadt hat das Ragnitzbad gekauft und hergerichtet. Und auch der Umbau vom Bad zur Sonne ist noch nicht so lange her.