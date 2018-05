Bitter! Bayern-Frauen verlieren Elferkrimi

Der VfL Wolfsburg hat sich das Double gesichert. Die als Meister feststehenden Wolfsburgerinnen setzten sich am Samstag im Cup-Endspiel in Köln gegen Bayern München in einem Elfmeterkrimi mit 3:2 durch und fixierten ihren vierten Triumph in Folge. Bei den Verliererinnen spielten Manuela Zinsberger und Carina Wenninger durch. Nach 120 Minuten war es 0:0 gestanden.