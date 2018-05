Die emotionalsten Momente von Harry und Meghan

Im Vergleich zu anderen royalen Hochzeiten war die Zeremonie von Prinz Harry und Herzogin Meghan erstaunlich schlicht. Auf Hochzeitsgeschenke verzichteten die beiden etwa und baten, das Geld lieber an wohltätige Zwecke zu spenden. Auch der Blumenschmuck - ausschließlich saisonale, regionale Pflanzen - fügte sich in ihr nachhaltiges Hochzeitskonzept ein. Nur eines gab es im Überfluss: Emotionen. Denn so intim, verliebt und ungezwungen gab sich davor noch nie ein royales Hochzeitspaar. Adabei-TV zeigt Ihnen die schönsten Momente der Trauung.