Mieter empört: Schuhabtropfschale vor Tür entfernt

Dicke Luft herrscht in einem Gemeindebau in der Leitgebgasse in Wien-Margareten. Der Grund: Die Schuh-Abtropftassen vor der Eingangstür wurden von den Hausbetreuern entfernt, weil sie bei einem Brand zur „Stolperfalle“ werden könnten. Mieter Markus S. ist empört: „Da kann man nur noch den Kopf schütteln.“