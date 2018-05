Wolfbeauftragter mahnt: „Panik völlig unbegründet“

Warum ist der Wolf so ein Thema?

In unserer Region haben wir verlernt, mit dem Wolf umzugehen, auch, ihn zu jagen. Ich möchte mich daher auch in anderen Ländern schlau machen, wie wir die Situation lösen können. Die Jagd auf den Wolf ist gar nicht so leicht, mit enormen Aufwand verbunden und kann oft Monate dauern. Ihn einzufangen ist aber noch schwieriger.