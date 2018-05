„Wolf-Management“: Zwischen Sorge und Beruhigung

Der Rest sind Einzelfälle, wie in Salzburg. Auch, wenn seit 2009 die Nachweise auf Wölfe wieder regelmäßiger werden. 2014 wurden auf der Illigalm in St. Gilgen vier Schafe gerissen, 2015 meldeten Kaprun und Filzmoos Wolf-Attacken auf Tiere, zuletzt Anfang Jänner in Hintersee, wo Rehe und eine Hirschkuh gerissen wurden. Drei Wölfe sollen im Vorjahr durch Salzburg gestreift sein, 100 Schafe kamen ums Leben, wenn auch nicht immer eindeutig einem Wolf zuzuordnen.

Seit Mai gibt es in Salzburg elf Verdachtsfälle. 20 Schafe, Lämmer, Ziegen und Widder wurden gerissen, 18 Weidetiere sind abgängig. Bei zwei gibt es DNA-Bestätigungen auf den Wolf, fünf Proben werden noch überprüft.