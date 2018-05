10.500 Schützen: Das Zillertal wird beben!

Es wird ein außergewöhnliches Wochenende, an dem das Brauchtum an oberster Stelle steht. Schützen aus Nord-, Ost-, Süd- und Welschtirol sowie aus ganz Bayern treffen zusammen, um sich gemeinsam der Tradition zu verschreiben. Der Höhepunkt ist der imposante Festumzug am Sonntag, an dem auch um die 40 (!) Musikkapellen teilnehmen. Das Fest hat im Zillertal eine noch nie da gewesene Dimension erreicht. „Mit 8000 Anmeldungen für den Umzug wäre unser selbst definiertes Ziel erreicht gewesen“, erklärt Gerhard Biller, Hauptmann der Schützenkompanie Mayrhofen.