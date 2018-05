Pkw-Überschlag nach Griff zum Zigaretten-Packerl

In der Nacht zum Samstag war ein 20-jähriger Pongauer mit seinem Auto auf der Tauernautobahn in Richtung Salzburg unterwegs. Am Beifahrersitz saß sein 19-jähriger Freund. Laut eigenen Angaben wollte der Lenker nach einer Zigarettenpackung greifen welche im Fußraum lag, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.