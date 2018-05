Geld- und Personalsuche für die Pflegebedürftigen

„Krone“: Für all das ist mehr Personal und auch mehr Geld nötig.

LH Stelzer: Ja, und da kann man sagen, das soll vom Budget, also aus dem Steuertopf, kommen. Oder aber es wird, wie im Gesundheitssystem, am Ende ein Versicherungssystem mit Beiträgen wahrscheinlich das Zielführendere sein. In dieser Diskussion sind wir gerade mitten drin.