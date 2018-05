Washington: Undichte Stellen geortet

Mit einem speziell entwickelten Leckortungssystem ist das St. Veiter Unternehmen MTA Messtechnik weltweit in den Bereichen Wasserwirtschaft und Umwelttechnik aktiv. Der jüngste Auftrag: Die Suche nach undichten Stellen in Leitungen aus dem Jahr 1888 in Washington. „Mehr als 480 Kilometer des 2100 Kilometer langen Versorgungsnetzes sind älter als 100 Jahre“, wissen die Experten. Die Folge sind Rohrbrüche und Wasserverluste durch undichte Kupplungen. In einem Teilbereich - in Sichtweite zum Weißen Haus - haben die St. Veiter jetzt ihren selbst entwickelten „Pipe-Inspector“ in das Wassernetz „eingeschleust“. Ein torpedoähnlicher Roboter, der selbstständig und ohne Kabel in Leitungen nach Lecks sucht.