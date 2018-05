Schwarz/Lehaci holen Platz 2 bei Szeged-Weltcup

In 1:39,980 blieben die Oberösterreicherinnen erstmals unter der 1:40-Minuten-Marke. „Mit unserem neuen Trainer (Stjepan Janic, Anm.) haben wir so viel umgestellt und wir wussten zwar, dass wir schnell sind, hätten aber nicht geglaubt, dass wir zu Saisonbeginn schon so weit sind“, meinte Schwarz. Am Sonntag steht das Gespann auch im A-Finale über die 200 m, wo ebenfalls eine Topplatzierung angepeilt wird.