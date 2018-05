Kinofilm blickt hinter Kulissen der Web-Müllabfuhr

Jede Minute werden an die 2,5 Millionen Facebook-Postings, 450.000 Tweets und rund 500 Stunden an Videomaterial auf YouTube veröffentlicht. Doch nicht alles, was hochgeladen wird, bleibt. Der deutsche Dokumentarfilm „The Cleaners“ enthüllt die gigantische Schattenindustrie digitaler Zensur in Manila, dem weltweit größten Outsourcing-Standort für sogenannte Content Moderation. Dort löschen Zehntausende Menschen in zehn Stunden Schichten im Auftrag der großen Silicon-Valley-Konzerne belastende Fotos und Videos.