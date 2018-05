Kontrollamt bringt Licht in die Linzer Aktenaffäre

„Gewisse Resignation bei Leitung“

Anlässlich der ersten Prüfung dieser Abteilung hat Schönberger (am 20. März 2017) die Politik tendenziell freigesprochen: Es sei bei der Abteilungsleitung „eine gewisse Resignation eingetreten“, sie habe magistratsinterne Beratungskompetenz nicht zu Rate gezogen und kein Konzept für eine professionelle Darlegung der Problematik gegenüber den Entscheidungsträgern gehabt. Anderseits hat ja Luger selbst in einem „Krone“-Interview (am 14. Juni 2017) eingeräumt, „dass wir in dem einen Amt wahrscheinlich tatsächlich die Grenze des Sparens überschritten haben“. Ob bewusst oder unbewusst, wird „Schiedsrichter“ Schönberger entscheiden…