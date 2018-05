Verhältnis mit Mädchen: Ermittlungen gegen Pfarrer

Das Mädchen war in den 1990er-Jahren in einem Schwesternkloster in Hollabrunn untergebracht. Doch bereits bei seiner ersten Beichte soll der Pfarrer dem Teenager gegenüber übergriffig geworden sein. Nach einem mehrere Monate andauernden Verhältnis brachte die 14-Jährige Zwillinge zur Welt. „Es geht in Richtung Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses“, bestätigte der Sprecher der StA, Friedrich Köhl, am Samstag die Ermittlungen gegen den Geistlichen.