Prügelei zweier Frauen endet mit nackten Tatsachen

Nackte Tatsachen bei einem Polizeieinsatz in der Nacht auf Samstag beim Wiener Schwedenplatz: Zwei Frauen waren in einen heftigen Streit geraten, der rasch in Handgreiflichkeiten gipfelte. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf und die beiden Kontrahentinnen im Alter von 20 und 27 Jahren trennen wollten, riss sich die Jüngere plötzlich das Oberteil vom Körper …