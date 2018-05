Rekord-Ablöse: Wildert Bayern bei der Konkurrenz?

„Kein Limit!“ Rummenigge kündigt Mega-Einkauf an

Rummenigge kündigte einen Mega-Transfer der Bayern an. „Wir haben kein Limit. Wenn wir einen Spieler haben wollen und der 80, 90 Millionen kostet, dann werden wir irgendwann springen müssen. Ob das dieses oder nächstes Jahr ist, weiß ich nicht", so Rummenigge gegenüber der “Bild". Ob es sich dabei um Bailey handeln wird, bleibt abzuwarten.