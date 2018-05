Kein Chaos: So leer war die Tauernautobahn selten

Eine alte Binsenweisheit, dass angesagte Eregnisse oft nicht eintreffen: So auch das angekündigte Stauchaos auf der Tauernautobahn zu Pfingsten. War Samstagfrüh noch ein gut zehn Kilometer langer Stau vor der Mautstation St. Michael, hat sich zumindest bis Mittag die Lage komplett entspannt. Sogar im Gegenteil: So leer sah man die Autobahn noch selten in Ferienzeiten...