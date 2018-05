Gesichtserkennung verpfeift unaufmerksame Schüler

Bislang kommt die Aufmerksamkeitserkennung nur in einer Klasse zum Einsatz, die Schulleitung plane aber, sie flächendeckend in der Schule einzusetzen, heißt es in dem Bericht. Die ersten Tests verliefen - zumindest aus Sicht der Schulleitung - jedenfalls positiv: Früher habe er sich anderweitig abgelenkt, wenn er einen Stoff nicht mochte, wird ein Schüler zitiert. Jetzt, da die Kameras installiert seien, traue er sich das nicht mehr.