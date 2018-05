Zweijährige in Schlepperauto angeschossen - tot!

Tödliches Ende einer Schlepperfahrt in Belgien: Am Donnerstag kam es im Grenzgebiet zwischen Belgien und Frankreich zu einer Verfolgungsjagd, bei der die Polizei einen Kleinbus mit 30 illgegal geschleppten Migranten durch Schüsse stoppte. Dabei wurde ein zweijähriges kurdisches Mädchen tödlich verletzt. Nach anfänglichem Zögern hat die Staatsanwaltschaft nun eingeräumt, dass die kleine Mawda an den Folgen einer Schussverletzung starb.