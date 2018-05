Allegri: Buffon? „Bester Torhüter aller Zeiten“

Torhüter-Legende Gianluigi Buffon absolviert am Samstag gegen Hellas Verona nach 17 Jahren beim Klub sein letztes Spiel für Juventus. Ob und wo er weiterspielen will, werde er in den kommenden Tagen in Ruhe entscheiden. Für Juve-Coach Massimiliano Allegri ist Buffon der „beste Torhüter aller Zeiten“.